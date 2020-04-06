Bilinçsiz gıda takviyesi bağışıklık sistemine zarar verebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketilmeye özen gösteriliyor. Ancak bilinçsiz yapılan tüketim yarar yerine zarar verebiliyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı ve fitoterapi uzmanı Hülya Kelleci, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle internetten bilinçsizce gıda takviyesi alımının arttığını belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışırken farkında olmadan vücuda zarar veriliyor." dedi.