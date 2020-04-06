Bilinçsiz gıda takviyesi bağışıklık sistemine zarar verebilir

"TAVSİYEYİ DOKTOR YA DA ECZACI YAPAR"

Kelleci, ilaç, gıda takviyesi ve tıbbi cihaz gibi ürünlerin satın alınırken konunun uzmanından bilgi alınması gerektiğini dile getirdi.

Tavsiyede bulunmanın bütüncül tıp ve ileri eczacılık bilgisi gerektirdiğine dikkati çeken Kelleci, "Tavsiyeyi doktor ya da eczacı yapar. Güvenli olmayan, denetimi bulunmayan bu ürünleri ilaç olarak görmeyen yetkisiz, bilgisiz kişilerin de sahada olduğunu unutmayın. Doğru alışveriş siteleri de var ancak siz yine uzmanınıza danışın ve ihtiyacınız olanı konunun ehli belirlesin." diye konuştu.

AA