Bilinçsiz vitamin kullanımı kanser riskini artırıyor

Bazı çalışmalarda düzenli olarak eksiklik olmadığı halde Vitamin E, Vitamin A, selenyum ve multivitaminleri kullanan kişilerde ölüm riskinin daha fazla olduğu, anti oksidan alan bu bireylerde sindirim sistemi ve prostat kanseri riskinin daha fazla olabileceğine dair bulgular görüldüğü raporlanmıştır. Yine bir başka çalışmada düzenli vitamin E kullanan sağlıklı bireylerde akciğer kanser riski kullanmayanlara göre daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak bu vitamin ve minerallerin besinlerden alınmasının katkısı kaçınılmazdır. Ama kolay yolu seçerek, bünyemizde bir eksiklik olmadığı halde, günlük vitamin ve gıda takviyeleri alarak kanseri önlemeye yönelik çabaların etkisizliği birçok çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca kanser riskini azaltmak bir yana tersine riski artırabileceğine yönelik verilerde bulunmaktadır" şeklinde konuştu.