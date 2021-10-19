Bilinçsiz vitamin kullanımı kanser riskini artırıyor

Hemen herkes hayatının bir döneminde vitamin ilaçlarını kullanıyor. Ancak bilinçsiz vitamin kullanımı fayda sağlamaktan ziyade hastalık riskini de artırıyor. Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Kolay yolu seçerek, bünyemizde bir eksiklik olmadığı halde, günlük vitamin ve gıda takviyeleri alarak kanseri önlemeye yönelik çabaların etkisizliği birçok çalışmada gösterilmiştir. Ayrıca kanser riskini azaltmak bir yana tersine riski artırabileceğine yönelik verilerde bulunmaktadır" dedi. İşte detaylar...