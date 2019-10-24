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Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Diyetisyen Hande Nur Uzun, bilinçsiz yapılan diyetin ve bazı gıdalardan mahrum kalmanın kişiyi unutkan yaptığını bu durumun ilerleyen dönemlerde alzheimer hastalığına neden olabildiğine söyledi.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:54 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:56
Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Yanlış diyetlerin ve yetersiz tek tip beslenmenin hafızamız üzerinde olumsuz etki oluşturduğunun belirlendiğini kaydeden Diyetisyen Hande Nur Uzun, unutkanlığı önlemek için hafızaya iyi gelecek besinlerin tüketilmesine de özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Bunların başında balık, kuruyemişler, yumurta, incir üzüm gibi ürünlerin başı çektiğini kaydeden Diyetisyen Hande Nur Uzun, "Balık; Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor.

Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığı ortaya konmuş, unutkanlığı önlemek ve hafızayı güçlü kılmak için özellikle balık sezonlarında bolca balık yenilmelidir" dedi.

Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Kuruyemişlerin de beslenmede önemli rol oynadığını kaydeden Diyetisyen Uzun, "Yapılan araştırmalar E vitaminin zayıflayan hafızaya oldukça yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ceviz, fındık, badem, yer fıstığı ve ay çekirdeği gibi yemişlerden biri her gün belirli porsiyonlarda tüketilmelidir.

Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Bunun yanında Aydın'ın milli ürünü olan incirin de de periyodik olarak tüketilmesini sağlık açısından önemsiyoruz. Bir çok kişi kendi yöntemleri ile diyet yapmak isterken sağlığını kaybedebiliyor. Herkesin vücudunun kendine has özellikleri var. Bu nedenle diyet yapanların mutlaka uzman kontrolünde bunu yapmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

İHA

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