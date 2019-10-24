Bilinçsiz yapılan diyet unutkanlığa neden oluyor

Bunun yanında Aydın'ın milli ürünü olan incirin de de periyodik olarak tüketilmesini sağlık açısından önemsiyoruz. Bir çok kişi kendi yöntemleri ile diyet yapmak isterken sağlığını kaybedebiliyor. Herkesin vücudunun kendine has özellikleri var. Bu nedenle diyet yapanların mutlaka uzman kontrolünde bunu yapmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

İHA