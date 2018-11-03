Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Açlığımızı bastırsın ya da tok tutsun diye tüketilen bazı besinler aslında çok acıktıran yiyecekler olabilir. Kısa süreliğine doymuş gibi hissetsek de hemen yine acıkırız. Bu yiyecekleri tükettiğinizde farkında olmadan çok daha çabuk acıkıyorsunuz.



İşte o yiyecekler:



Buğday ekmeği



Kan şekeri dengenizi bozan buğday ekmeği çok çabuk acıkmanıza neden oluyor.