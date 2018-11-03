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Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2018 Cumartesi, 09:12:11 Güncelleme Tarihi: 09:13:21
Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Açlığımızı bastırsın ya da tok tutsun diye tüketilen bazı besinler aslında çok acıktıran yiyecekler olabilir. Kısa süreliğine doymuş gibi hissetsek de hemen yine acıkırız. Bu yiyecekleri tükettiğinizde farkında olmadan çok daha çabuk acıkıyorsunuz.

İşte o yiyecekler:

Buğday ekmeği

Kan şekeri dengenizi bozan buğday ekmeği çok çabuk acıkmanıza neden oluyor.

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Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Yumurta beyazı

Yumurta sarısının düşmanınız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yumurtanın sadece beyazını yediğinizde daha çabuk acıkıyorsunuz.

Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Peynir

Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.

Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Suşi

Basit karbonhidratlar vücutta hızlıca ayrılarak çabuk acıkmanıza neden oluyor. Suşide bulunan beyaz pirinç de bu karbonhidratlardan bir tanesi.

Bilinenin aksine çabuk acıktıran yiyecekler

Meyveli yoğurt

Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.

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