BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? BİM Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta yine onlarca üründe indirim var. Buzdolabından mutfak ürünlerine varıncaya dek pek çok ürün bugün BİM'de uygun fiyatla raflarda olacak. İşte 30 Temmuz cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....