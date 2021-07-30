  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki bugün BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 30 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:43 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:44
BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? BİM Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta yine onlarca üründe indirim var. Buzdolabından mutfak ürünlerine varıncaya dek pek çok ürün bugün BİM'de uygun fiyatla raflarda olacak. İşte 30 Temmuz cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Marmaris yangınında flaş iddia! Bu yüzden mi çıktı?
Marmaris yangınında flaş iddia! Bu yüzden mi çıktı?