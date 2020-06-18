BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Haziran Cuma!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM'de bu Cuma birbirinden farklı kategoride pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. Peki BİM'de hangi ürün ne kadar? İşte 19 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:46Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:51
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM'de bu hafta ankastre set, mutfak araç gereçleri, ev tekstil ürünleri gibi birçok ürün indirimli. İşte 19 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...