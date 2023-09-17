BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu cuma BİM'de elektrikli bisikletten televizyona, süpürgeden mutfak aletlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:10Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:11
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BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM'de bu cuma birbirinden farklı onlarca çeşit ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. Televizyondan ev aletlerine varıncaya dek birçok ürünün olduğu aktüel ürünler kataloğu yayınladı. İşte BİM'de bu haftanın indirimleri...