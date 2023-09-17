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Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu cuma BİM'de elektrikli bisikletten televizyona, süpürgeden mutfak aletlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:11

BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma

BİM'de bu cuma birbirinden farklı onlarca çeşit ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. Televizyondan ev aletlerine varıncaya dek birçok ürünün olduğu aktüel ürünler kataloğu yayınladı. İşte BİM'de bu haftanın indirimleri...

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BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma

Elektrikli Bisiklet NE-10

Ürün Bilgileri
• Sürüş Mesafesi 45-60 km
• Ön Çatal 700C Sert Çelik
• Lastikler Kenda 26''
• Maks. Hız 25 km/h
• Net Ağırlık 24 kg
• Akü 36V 10 Ah
• Şasi 26'' Alaşım

BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma
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