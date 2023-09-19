BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Eylül Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri belli oldu. Bu cuma BİM'de elektrikli bisikletten televizyona, süpürgeden mutfak aletlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 22 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...