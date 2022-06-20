BİM Cuma indirimlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta derin dondurucu, set üstü ocak, şef bıçakları gibi birçok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 24 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:36Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:36
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BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Haziran Cuma
BİM'de bu haftanın indirimleri neler? BİM Cuma indirimleri merakla takip ediliyor. BİM bu haftanın kataloğunu yayınladı. Birbirinden farklı onlarca çeşit ürün uygun fiyatla bu hafta BİM'de satışta olacak. İşte 24 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...