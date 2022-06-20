BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Haziran Cuma

BİM Cuma indirimlerinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta derin dondurucu, set üstü ocak, şef bıçakları gibi birçok ürün indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 24 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...