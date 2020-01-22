BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak Cuma! İşte haftanın BİM indirimleri...

İnox Metalik Ankastre Set
Emaye Siyah Ankastre Ocak
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgaz ayarlı
• 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli
• Otomatik çakmaklı
• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun
İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz
• Davlumbaz motor gücü:168 W
• Ses seviyesi 72DbA
• Siyah gövde, lnox Panel
• 3 hız kademeli
• Mekanik lnox kontrol paneli
• Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir aluminyum filtre
İnox Panel Turbo Fırın
• A+ class enerji sınıfı
• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu
• Kolay temizlenebilir iç hazne
• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama
• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,
• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm