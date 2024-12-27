BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 ARALIK CUMA | HAFTANIN İNDİRİMLERİ...
BİM cuma indirimlerinde bugün birbirinden farklı onlarca çeşit ürün bulunuyor. Bugün BİM'de televizyon, ankastre set, buzdolabı, ısıtıcı gibi pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte 27 Aralık BİM'in aktüel ürünler kataloğu...
HABER MERKEZİ
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BİM 27 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta birbirinden farklı onlarca çeşit ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
DAVLUMBAZ • Düğmeden mekanik kontrol • 60 cm çift camlı davlumbaz • 3 Kademeli güç ayarı • 650 m³/s Yüksek emiş gücü • 140 Watt güç • Yıkanabilir alüminyum filtre • Led aydınlatma ANKASTRE OCAK • 4 gözü doğalgaz ayarlı • Düğmeden otomatik çakmaklı • Dayanıklı gövde yapısı • Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları • Gaz emniyet sistemi • Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur (Ücretsiz)
BUZDOLABI
Ürün Bilgileri
• Model: HMB-110 • E Enerji Sınıfı • Soğutucu: R600a/24g • 93L İç Hacim • Ses: 41 DB
ISITICI
Ürün Bilgileri
• 2 kademeli güç seçeneği • Termostat ayarlı ısı kontrolü • Çift flamentli