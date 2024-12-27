BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 ARALIK CUMA | HAFTANIN İNDİRİMLERİ...

BİM cuma indirimlerinde bugün birbirinden farklı onlarca çeşit ürün bulunuyor. Bugün BİM'de televizyon, ankastre set, buzdolabı, ısıtıcı gibi pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte 27 Aralık BİM'in aktüel ürünler kataloğu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 27 Aralık 2024 10:58 Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





