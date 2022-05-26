BİM Cuma indirimlerinde bu hafta birçok ürün bulunuyor. Bisikletten derin dondurucuya, mutfak ürünlerinden tekstil ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün bu hafta BİM'de indirimli. İşte 27 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:05Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
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BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM'de bu Cuma hangi ürünlerde indirim var? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler? soruları araştırılıyor. Bu hafta BİM'de elektrikli bisiklet, derin dondurucu, mutfak ürünleri gibi birçok ürün indirimli. İşte 27 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...