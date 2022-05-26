  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma

BİM Cuma indirimlerinde bu hafta birçok ürün bulunuyor. Bisikletten derin dondurucuya, mutfak ürünlerinden tekstil ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün bu hafta BİM'de indirimli. İşte 27 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:05 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma

BİM'de bu Cuma hangi ürünlerde indirim var? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler? soruları araştırılıyor. Bu hafta BİM'de elektrikli bisiklet, derin dondurucu, mutfak ürünleri gibi birçok ürün indirimli. İşte 27 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs Cuma
  • SON DAKİKA