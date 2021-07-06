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Haberler Galeri BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....

BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....

BİM'de bu cuma birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyata satışa sunuluyor. Ankastre setinden, mutfak araç gereçlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün bu hafta BİM'de indirimli. İşte 9 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 16:04
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yakından takip ediliyor. Bu hafta yine onlarca çeşit ürün indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte 9 Temmuz cuma BİM indirimleri....

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BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz Cuma! İşte haftanın indirimleri....
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