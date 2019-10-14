BİM Salı indirimleri 15 Ekim! BİM'de bu Salı hangi ürünler indirimli?

BİM Salı indirimleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı birçok ürün bulunuyor. BİM'de bu Salı pek çok temizlik ürününde indirim bulunuyor. Peki BİM'de hangi ürün ne kadar? İşte 15 Ekim Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...