BİM Salı indirimleri 8 Ekim! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM Salı indirimleri 8 Ekim! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM Salı indirimleri belli oldu. BİM'de bu hafta birçok üründe indirim bulunuyor. Bakliyat ürünlerinin ağırlıklı olduğu BİM Salı indirimlerinde kahvaltılık ürünler ve bisküvi çeşitleri de indirimde. İşte 8 Ekim Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...