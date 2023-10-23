Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

"ÇOK İSTEKLİ VE HEYECANLIYDI"

Pilot Yasin Oflaz, 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında köpeğiyle uçuş yaptığını söyleyerek, "Festivallerde köpeğimle birlikte uçuyoruz. Toplam 5 kez uçuş gerçekleştirdik. Çok istekli ve heyecanlıydı. Çok sakin şekilde manzarayı izledi. Eminim parmakları olsa paraşütle kendisi uçacak. Aksilik olmazsa farklı etkinliklerde de uçuş yapacağız" ifadelerini kullandı.