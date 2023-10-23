  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Muğla Fethiye'de 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali düzenlendi. Pilot Yasin Oflaz, "Badem" isimli köpeğiyle Babadağ'ın 1700 metre yüksekliğindeki piste çıktı. Oflaz, buradan yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.

İHA

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 17:41

Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Fethiye'de gerçekleştirilen 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Fethiye'ye gelen pilot Yasin Oflaz, "Badem" isimli köpeğiyle Babadağ'ın 1700 metre yüksekliğindeki pistinden yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Yaklaşık 4 yıldır uçuş yapan Yasin Oflaz, 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz'e geldi. Oflaz, köpeği "Badem" ile uçuş yapmaya karar verdi.

Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Oflaz, Babadağ'daki pistte yaptığı hazırlıkların ardından köpeği Badem'i yolcu kabinine bağlayarak havalandı. Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında yaklaşık 50 dakika köpeğiyle gökyüzünde uçuş yapan Oflaz, sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı. Köpeğin gökyüzündeki sakinliği ise dikkat çekti.

Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

"ÇOK İSTEKLİ VE HEYECANLIYDI"
Pilot Yasin Oflaz, 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında köpeğiyle uçuş yaptığını söyleyerek, "Festivallerde köpeğimle birlikte uçuyoruz. Toplam 5 kez uçuş gerçekleştirdik. Çok istekli ve heyecanlıydı. Çok sakin şekilde manzarayı izledi. Eminim parmakları olsa paraşütle kendisi uçacak. Aksilik olmazsa farklı etkinliklerde de uçuş yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bin 700 metre yükseklikten atladı! Köpeğiyle yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
  • SON DAKİKA