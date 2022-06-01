  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz

Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz

Hintli YouTube fenomenleri yine yaptıklarıyla şaşırttı. Village Cooking Channel isimli YouTube kanalında yaptığı yemek videolarını paylaşan Hintli fenomenler yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven bu arkadaş grubu bin tane çilek ile bakın ne yaptılar.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:22 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:22
Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz

Hintli YouTube fenomenleri yaptıkları yemek videolarıyla izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Village Cooking isimli YouTube kanalında son olarak bin tane çilekten bir tatlı yaptılar.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz

Hintli fenomenlerin o anları ise böyle paylaştı.

Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz
Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz
Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz
  • SON DAKİKA