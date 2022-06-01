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Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz
Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini daha önce hiç görmediniz
Hintli YouTube fenomenleri yine yaptıklarıyla şaşırttı. Village Cooking Channel isimli YouTube kanalında yaptığı yemek videolarını paylaşan Hintli fenomenler yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven bu arkadaş grubu bin tane çilek ile bakın ne yaptılar.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:22
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:22
Hintli YouTube fenomenleri yaptıkları yemek videolarıyla izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Village Cooking isimli YouTube kanalında son olarak bin tane çilekten bir tatlı yaptılar.
Hintli fenomenlerin o anları ise böyle paylaştı.