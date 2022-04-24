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Bin tane çilek ile bakın ne yaptılar! Böylesini hiç görmediniz

Hintli YouTube fenomenleri yine yaptıklarıyla şaşırttı. Village Cooking Channel isimli YouTube kanalında yaptığı yemek videolarını paylaşan Hintli fenomenler yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven bu arkadaş grubu bin tane çilek ile bakın ne yaptılar.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





