Binlerce kilometre uzaktan geldiler! Aydın'da yuva kurdular

Söke'nin kırsal Burunköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Biberci'nin ataları, 2 asır önce Sudan'dan çalışmak için gelerek, burada kaldı. Biberci, dedesi ve babası gibi burada doğup, büyüdü. Bir Aydınlı gibi yetişerek, mahalleliden biri oldu. DSİ'de çalıştığı sıralarda kendisi gibi ataları Suriye'nin Şam şehrinden Osmanlı Dönemi'nde gelerek Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde oturan Ulviye Bilici ile görücü usulü ile 30 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu. Çocuklarını evlendiren Bilici çifti, 3 torun sahibi de oldu.