Binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyordu! Marmara Gölü'nün sadece adı kaldı

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan ve binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nde artık tek bir damla bile su kalmadı. Bölgede incelemelerde bulunan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici "Gölün suyunun bitmesiyle oluşan hidrolojik kuraklık, iklimsel ve tarımsal kuraklığa neden olmuş ve sonuçta göl alanının paylaşılması ve suya ulaşımla ilgili kavgalara, can-mal kayıplarına yol açarken, sosyal kuraklık da göçe neden olmuştur." dedi.