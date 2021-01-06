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Haberler Galeri Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yediemin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:26 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:26
Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin kullandıkları ve Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandıktan sonra el konulan tekne ve Botlar Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yedi emin otoparkına teslim ediliyor. Yedi emin otoparkında otomobilden çok tekne yer alıyor. Çok nadir satışa çıkarılan tekneler yedi emin otopark işletmecilerine de sıkıntı oluşturuyor.

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Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

"BİNLERCE MOTOSİKLET ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ"
Bodrum'un dar sokaklarında tek şeritli yollarında en pratik araç olan motosiklet neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Araçtan çok daha fazla rağbet gören motosikletler trafik otoparkını da çöplüğe çevirmiş durumda.

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

Yakalaması olan, hacizlik olan, ehliyetsiz yakalanan birçok nedenden dolayı el konulan motosikletlerde yedi emin otoparkında ciddi olarak yer kaplıyor. Binlerce motosiklet oto parkın neredeyse yüzde 40 oranındaki bir alanında yer alıyor.

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

Otoparkta alıcısını bekleyen motosikletler kışın yağmurdan paslanıyor, yazın ise nemden dolayı çürüyor. Zaman zaman ihaleye çıkan motosikletlere rağbet ise neredeyse hiç yok.

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi

"GELEN ARAÇ ÇOK SATILAN ARAÇ YOK"
Vergi borcu affından ve pandemi nedeniyle trafik otoparklarına gelen araç sayısı çoğalsa da ihale ile satılan araç sayısı neredeyse yok denilecek kadar az.

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