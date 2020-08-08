HaberlerGaleriBir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti
Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti
Bodrum'da gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı. Asfaltların altından ve üstünden akan sular iş yerlerine doldu.
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:19Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:35
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı bomba gibi patladı, işyerleri ve bahçeler sular altında kaldı.