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Haberler Galeri Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Bodrum'da gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı. Asfaltların altından ve üstünden akan sular iş yerlerine doldu.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:35
Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı bomba gibi patladı, işyerleri ve bahçeler sular altında kaldı.

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Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi.

Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Bitez mahallesin Muhtarlar caddesinde gece yarısı aniden patlayan ana su hattı borusu, iş yerlerini ve bahçeleri su altında bıraktı

Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı.

Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi! Bodrum esnafı isyan etti

Asfaltların altından ve üstünden akan sular birçok iş yerine doldu.

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