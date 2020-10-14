Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı

"5 YILDIR ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE TESBİHE İLGİ VE ALAKAM ÇOK ARTTI"

Müzisyen Efe Güngör, "Benim daha da önce tesbih koleksiyonum vardı. Özellikle son aldığım koleksiyon maddi ve manevi değer anlamında çok özel bir koleksiyon oldu. Bu çok özel bir hastalık. Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı. Ben babamın adını yaşatmak amacına son 5 yıldır çok yoğun bir şekilde tesbihe ilgi ve alakam çok arttı.