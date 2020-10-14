Denizli'de babasının tesbih koleksiyon merakını devam ettiren müzisyen Efe Güngör, 100 bin TL değerinde tesbih koleksiyonu satın aldı. Koleksiyon içerisinde bir birinden değerli taşlardan oluşan toplam 30 farklı tesbih bulunuyor.
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:53Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:56
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Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Denizli'de yaşayan ünlü müzisyen Efe Güngör, vefat eden babasının çok öncelerden gelen tesbih merakını devam ettirerek tesbih koleksiyonu yaptı. Son beş yıldır büyük ilgi göstererek içerisinde 30 farklı tesbihin bulunduğu ve bir birinden değerli taşlardan oluşan 100 bin TL değerinde tesbih koleksiyonu satın aldı.
Yaptığı koleksiyona daha da yenilerini ekleyen ve içerisinde oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef ve inci gibi özel taşlardan oluşan tesbih koleksiyonun olduğunu belirten Güngör, babasının adını yaşatmak istediğini bunun çok özel bir hastalık olduğunu söyledi.
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
"5 YILDIR ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE TESBİHE İLGİ VE ALAKAM ÇOK ARTTI" Müzisyen Efe Güngör, "Benim daha da önce tesbih koleksiyonum vardı. Özellikle son aldığım koleksiyon maddi ve manevi değer anlamında çok özel bir koleksiyon oldu. Bu çok özel bir hastalık. Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı. Ben babamın adını yaşatmak amacına son 5 yıldır çok yoğun bir şekilde tesbihe ilgi ve alakam çok arttı.
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Dolayısıyla gittiğim her yerde özel bir şey bulduğum vakit mutlaka kaçırmam alırım. Bu seferde her zaman olduğu gibi Denizli'de çok güzel bir koleksiyon sahiplendim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Benim için her biri bir birinden değerli. Hastalık boyutuna geldi artık diyebilirim. Aldıkça alıyorum, inanılmaz geniş çeşit ve baya bir zenginleşti" dedi.
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
"ÇOK MUTLU OLUYORUM ONLARLA SOHBET EDİYORUM" Güngör, "Son aldıklarımı falan içine katarsak elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim. Özel taşlar var oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef, inci, altın kaplama ve gümüş kaplama olsun ciddi güzel bir koleksiyonum var. Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum ve baya zaman geçiriyorum. Bunu tesbih koleksiyonu yapanlar çok iyi bilir" diye konuştu.