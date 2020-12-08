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Haberler Galeri Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor

Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor

Aydın ve Türkiye genelinde yıllar önce bahçe kenarlarına dikilen ve yüzüne bile bakılmayan cennet hurması bugün altın yılını yaşıyor. Son üç yılda artan fiyatıyla neredeyse altınla yarışır düzeyde olan vitamin deposu cennet hurması kurusunun kilogram fiyatı 100 TL'lere dayandı.

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 17:02 Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 17:03
Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor


Elma büyüklüğünde olan hasadının da oldukça nazik bir şekilde yapılması gereken Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması kurutulduktan sonra büyük değer kazanıyor.

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Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor


Oldukça zahmetli bir kurutma sürecinden geçen cennet hurması tazeyken kilogramı 3 TL ortalama fiyattan alıcı bulurken kurutulduktan sonra kilosu 100 TL'ye kadar ulaşıyor.

Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde hasadı ve kurutulma işlemleri tamamlanan cennet hurması kuruları talepleri karşılayamaz hale geldi.

Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor


Oldukça zor ve zahmetli geçen hasat ve kurutma işlemlerini tamamlayarak sergilerdeki kurutulmuş hurmaları satışa hazırlayan Bozdoğanlı çiftçilerden Beyzanur Öztürk, "Ailecek severek yediğimiz cennet hurmalarını gelir elde etmek için her yıl düzenli olarak kurutarak satışa hazırlıyoruz. Bu sene ürettiğimiz ürün talepleri karşılamayınca dışardan da ürün alarak kurutma işlerimizi tamamladık. Tek tek elle işlem gerektiren hasat, soyma, ipe dizme ve kurutma için seralardaki özel askılara asma işlemlerini tamamladıktan sonra hurmaların en uygun şekilde kuruması amacıyla hazırladığımız özel hava sirkülasyonu sayesinde işlemlerimizi tamamladık. Şimdi yine tek tek toplayarak soğuk hava depomuzda son kuruma işlemini tamamlıyoruz. Sonrasında da satışımızı gerçekleştireceğiz."

Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor


Dedeleri ve büyükleri tarafından önceleri sadece bahçe kenarlarına diklen cennet hurması ağaçlarının kurutma işleminden geçirilmesinin ardından taleplerin artması ile son yıllarda değer kazandığını ifade eden Öztürk, "Dün yüzüne bakılmayan hurma bu sene altın yılını yaşıyor. Ailemle birlikte seradaki kurutma işlerimizi tamamladık. Şimdi kasalayıp soğuk hava depomuzda son kurutma işlemini tamamladıktan sonra siparişlerimizi teslime edeceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve şifa deposu olan cennet hurmalarımız Covid-19'a karşı da çok faydalı. Günde mutlaka bir adet yemeliyiz" dedi.

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