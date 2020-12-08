Bir dönem yüzüne bakılmıyordu! Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor



Oldukça zor ve zahmetli geçen hasat ve kurutma işlemlerini tamamlayarak sergilerdeki kurutulmuş hurmaları satışa hazırlayan Bozdoğanlı çiftçilerden Beyzanur Öztürk, "Ailecek severek yediğimiz cennet hurmalarını gelir elde etmek için her yıl düzenli olarak kurutarak satışa hazırlıyoruz. Bu sene ürettiğimiz ürün talepleri karşılamayınca dışardan da ürün alarak kurutma işlerimizi tamamladık. Tek tek elle işlem gerektiren hasat, soyma, ipe dizme ve kurutma için seralardaki özel askılara asma işlemlerini tamamladıktan sonra hurmaların en uygun şekilde kuruması amacıyla hazırladığımız özel hava sirkülasyonu sayesinde işlemlerimizi tamamladık. Şimdi yine tek tek toplayarak soğuk hava depomuzda son kuruma işlemini tamamlıyoruz. Sonrasında da satışımızı gerçekleştireceğiz."

