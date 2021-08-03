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Haberler Galeri Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Yaşamak için öldürmenin temel kural olduğu vahşi yaşamda öyle görüntüler objektiflere yansıyor ki inanılmaz. İşte gözlerinize inanamayacağınız o kareler...

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 13:06
Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

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Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...

Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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