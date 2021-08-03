Haberler
Galeri
Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...
Bir kare sonrasına inanamayacaksınız! Vahşi doğanın acımasız yüzü...
Yaşamak için öldürmenin temel kural olduğu vahşi yaşamda öyle görüntüler objektiflere yansıyor ki inanılmaz. İşte gözlerinize inanamayacağınız o kareler...
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2021 Salı 13:06
Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.
Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.
Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.
Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.
Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.