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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nda Cemil'in vasiyeti Elif ile Fırat'ın arasını açacak!

Bir Küçük Gün Işığı'nda Cemil'in vasiyeti Elif ile Fırat'ın arasını açacak!

Atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 15:40
Bir Küçük Gün Işığı’nda Cemil’in vasiyeti Elif ile Fırat’ın arasını açacak!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Cemil’in vasiyeti Elif ile Fırat’ın arasını açacak!

28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemil'in cenazesinde Dila kendini kaybeder ve Ümran'ı babasını öldürmekle suçlar. Evde kanıt arar.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Cemil’in vasiyeti Elif ile Fırat’ın arasını açacak!

Ümran'ın evden kovduğu Yasemin hemşire de Cemil'in ölümünün doğa yolla olmadığını Elif 'e söyler ama kimse geçerli kanıt bulamaz.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Cemil’in vasiyeti Elif ile Fırat’ın arasını açacak!

Dila büyük bunalıma girer. Ümran ise vasiyeti açıklayacak avukatı ortadan kaldırmak için harekete geçer. Elif ise Fırat ile ilgili bildiği gerçeği ona söyleyemez.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Cemil’in vasiyeti Elif ile Fırat’ın arasını açacak!

Eşref ile Gülümser'in 2. baharı da doludizgin gitmektedir. İkili yakınlıklarını çocuklarından gizlerler. Ama Gülümser'in Eşref'in amatör tiyatrosunda yer alması işleri değiştirir.

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