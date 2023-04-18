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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat, Cemil'in babası olmadığını öğrendi

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat, Cemil'in babası olmadığını öğrendi

Atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:32 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:38
Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Cemil’in babası olmadığını öğrendi

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Cemil’in babası olmadığını öğrendi

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Fırat'ın yanlış anlaması, Elif'in her şeyi sorgulamasına neden olur.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Cemil’in babası olmadığını öğrendi

Fırat'ın hamile olduğunu ve bir çocukları olacağı haberi ile nasıl mutlu olduğunu görünce düşünmek için Güneş'i de alarak Nişantaşı'ndaki eve gider.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Cemil’in babası olmadığını öğrendi

Dila bu durumu Sude'ye söyler. Sude'de aldırdığı bebeğin ultrason görüntüsü ile eve gelir ve Fırat'a verir. Bu durum işleri daha da karıştırır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat, Cemil’in babası olmadığını öğrendi

Ümran Elif'ten kurtulacağı için mutludur. Dila ise Elif gibi davranmaya devam eder. Sinan'ı Elif'in evinde ağırlar onun kıyafetlerini giyer.

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