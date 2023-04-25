Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Annesi ile yüzleşmeye gider. Elif de onu sakinleştirmek için peşinden gider. Avukata verdiği vekâlet ve boşanma işlemlerini de durdurur. Ümran, gerçeklerin bir kısmını itiraf etmek zorunda kalır. Ama Cemil'in öldürdüğü kısmını saklar.