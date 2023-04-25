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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran'ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran'ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 11:13 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 11:20
Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TUTUKLANAN ÜMRAN, FIRAT'A ELİF'İN BU GERÇEKLERİ BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Sude'nin kapının altından gizlice bıraktığı Cemil'in vasiyetini okuyan Fırat çılgına döner.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Annesi ile yüzleşmeye gider. Elif de onu sakinleştirmek için peşinden gider. Avukata verdiği vekâlet ve boşanma işlemlerini de durdurur. Ümran, gerçeklerin bir kısmını itiraf etmek zorunda kalır. Ama Cemil'in öldürdüğü kısmını saklar.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Nişantaşı'ndaki evde olan garip değişiklerden sonra Elif kapının kilidini değiştirir. Güneş'in sulayıp baktığı oynadığı çiçeği fark eden Elif, bunun Dila'nın bahsettiği zehirli çiçek olduğunu Fırat'a söyler. İkinci bir yüzleşme de burada yaşanır.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’ın sakladığı sırlar ortaya çıktı

Ümran'ın inkârı üzerine çiçeği ağzına atmaya çalışan Fırat feci gerçeği de öğrenir. Cemil babası değildir ve Ümran onu zehirleyerek öldürmüştür. Annesini otele yerleştiren Fırat onu evden gönderir. Gerçekleri bilmeyen Dila'ya Sude her şeyi anlatır.

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