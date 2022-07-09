Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Elinden yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Niyazi Sarı, AA muhabirine, şunları söyledi:

"Kurban keserken babam derisini yüzüyordu, ben de paçasından tutuyordum. Babam bıçağı elinden kaçırdı, o da benim elime geldi. Derin bir kesik oluştu. Galiba elime 3-4 dikiş atıldı."