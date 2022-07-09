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Haberler Galeri Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Her Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazlarından 'acemi kasaplar' bu yıl da hastanelere koştu. İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 15:08 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 15:16
Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Ege'deki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk gözlendi. Bayram namazı sonrası kurbanlık hayvanlarını kesmeye başlayan vatandaşların bir kısmı bıçakla yaralanarak hastanelere başvurdu.

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Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Elinden yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Niyazi Sarı, AA muhabirine, şunları söyledi:

"Kurban keserken babam derisini yüzüyordu, ben de paçasından tutuyordum. Babam bıçağı elinden kaçırdı, o da benim elime geldi. Derin bir kesik oluştu. Galiba elime 3-4 dikiş atıldı."

Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Kolunda kesik oluştuğu için aynı hastaneye başvuran Murat Özel, "Kurbanı keserken bıçak elimden kontrolsüzce kaçınca kolumu kesti. Kesik derin olduğu için dikiş attırdım. Çok şükür fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen 63 yaşındaki Hasan Karakaş ise "Kemer Mahallesi'ndeki evimizde kurban kesmeye çalıştığımız sırada ayağım kaydı, yere düştüm. Bir sıkıntı olmasın diye hastaneye geldim." diye konuştu.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
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