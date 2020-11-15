Bir zamanlar binlerce insanın yaşıyordu! Şimdi sadece 4 hane kaldı

Kenti terk etmeyerek yaşamlarını sürdüren Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, "1945-1950 yılları arasında burası terk edildi. Bizim de burada babalarımızdan evlerimiz vardı. Onlar çıktılar yukarı, biz burada kaldık. Daha sonra biz de çıktık. Buralara inip çıkıyoruz. Gördes'te de evimiz var. Oraya da gidiyoruz.