Bir zamanlar binlerce insanın yaşıyordu! Şimdi sadece 4 hane kaldı

Manisa'ya 110 kilometre mesafede bulunan Gördes ilçe merkezinde 23 Ocak 1940 tarihinde yaşanan şiddetli toprak kayması nedeniyle yapılan incelemelerin ardından ilçe merkezinin taşınmasına karar verildi. Gördes ilçe merkezi, yabancı uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu 1948 yılında yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine taşındı. Yaklaşık 70 yıl önce herkesin terk ettiği eski Gördes ilçe merkezi adeta hayalet kasabaya dönerken, bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı kentte 4 aile kaldı. Herkesin terk ettiği eski Gördes'i terk etmeyen 4 aile, geçimlerini çiftçilikle sürdürmeye devam ediyor.