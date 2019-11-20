Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukurova'da bu hafta neler olacak?

Perşembe akşamlarının sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor. Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın "barışma" kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor. Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölümde yaşanacaklar...