Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Atv'de izleyicisi ile buluşan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin hayranları 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Dizinin yeni bölümünde Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...