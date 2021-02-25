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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Atv'de izleyicisi ile buluşan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin hayranları 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Dizinin yeni bölümünde Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:34 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:42
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!

Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!

Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Behice ölüyor mu?

FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.

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