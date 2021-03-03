  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı Dizinin sıkı takipçileri Çukurova yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' en çok yapılan aramalar arasında yerini aldı. Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:33
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR

Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK

Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ege barajlarında son durum ne?
Ege barajlarında son durum ne?