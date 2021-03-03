Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler yaşanacak? Demir'den şoke eden karar...

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı Dizinin sıkı takipçileri Çukurova yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' en çok yapılan aramalar arasında yerini aldı. Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölümde yaşanacaklar...