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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik, güzelliği ile beğeni toplayan isimlerden. Çevik'in özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:20
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle beğeni toplayan İlayda Çevik'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Bensu Soral

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Ebru Gündeş

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Hande Yener

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Serkay Tütüncü

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