Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik, güzelliği ile beğeni toplayan isimlerden. Çevik'in özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.