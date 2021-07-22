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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik, güzelliği ile beğeni toplayan isimlerden. Çevik'in özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:18Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:20
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Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle beğeni toplayan İlayda Çevik'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali...