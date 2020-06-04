  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, sosyal medyanın gündemine oturdu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın estetiksiz fotoğrafını görünce inanamadı. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 09:52
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Ebru Gündeş

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Ebru Gündeş

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Şükran Ovalı


Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti

Mine Tugay

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı
  • SON DAKİKA