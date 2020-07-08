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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncu kadrosuyla da dikkateleri üzerine çekti. Kadrosunda birçok usta oyuncuyu barındıran Bir Zamanlar Çukurova, genç oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ise sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın estetiksiz fotoğrafını görünce inanamadı. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:31
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Fahriye Evcen

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Fahriye Evcen

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Burcu Özberk

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!
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