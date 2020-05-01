  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2020 Cuma 13:02
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova özel hayatıyla da merak konusu oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

TOLGA SARITAŞ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

TOLGA SARITAŞ VE SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

TOLGA SARITAŞ'IN SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

EMİR BENDERLİOĞLU

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur sağlığına ilişkin açıklama yaptı
  • SON DAKİKA