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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci gündem oldu. Selin Yeninci Saniye rolündeki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci son zamanların en dikkat çeken oyuncularından olurken yaşı merak konusu oldu. İşte Selin Yeninci ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Selin Yeninci ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

EBRU ŞALLI

15 OCAK 1977

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci yaşıyla merak konusu oldu

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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