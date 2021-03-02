Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren güzel oyuncu Saniye Yeninci koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini üzmüştü.Peki Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...