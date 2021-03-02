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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren güzel oyuncu Saniye Yeninci koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini üzmüştü.Peki Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 10:13 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 10:18
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci'nin korona testi pozitif çıktı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Hastanede tedavi altına alınan oyuncunun hayranları, dualar ve attıkları mesajlarla ona moral veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

ADANA'DA TEST YAPTIRDI
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Yeninci, hayranlarını korkuttu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Çekimler için Adana'da olan oyuncu, Covid-19 testi yaptırdı. Ancak sonuç pozitif çıkınca büyük panik yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci korovirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında bir de "Yoğun bakıma kaldırıldı" haberleri çıkınca, sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

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