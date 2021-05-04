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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Başarılı ve güzel oyuncu Hande Soral verdiği röportajda evliliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 3 yıldır evli olan Soral, evlilik itirafları ile çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 10:37
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini söyledi. Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini anlattı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Women's Shine dergisine konuşan Soral, "İki yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Soral, "Evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor sence?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bizde durumlar farklı, üç yıldır evli olup iki yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Yeni evli sayılırız hâlâ."

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber."

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