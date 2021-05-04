Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hande Soral’dan evlilik açıklaması!

Başarılı ve güzel oyuncu Hande Soral verdiği röportajda evliliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 3 yıldır evli olan Soral, evlilik itirafları ile çok konuşuldu.