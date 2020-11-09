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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuğuyla kariyerinin zirvesine çıktı. 2011 yılında rol aldığı 'Derin Sular' dizisiyle ekran macerasına başlayan Hilal Altınbilek, Karagül dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ile şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Hilal Altınbilek güzelliğiyle de adında oldukça söz ettirdi. Altıbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 15:52
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Hilal Altınbilek yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz hali...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

İrem Derici

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

İrem Derici

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

İrem Derici

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şoke etti!

Ebru Gündeş

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