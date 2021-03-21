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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları yakından takip ediliyor. Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ve Yılmaz karakterine hayat veren ve geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Uğur Güneş'in aralarındaki yaş farkı ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 12:59 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 13:04
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız isimlerinden olan Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in aralarındaki yaş farkı hayranlarını bir hayli şaşırttı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

NESLİHAN ATAGÜL
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

KEREM BÜRSİN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

HANDE ERÇEL
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