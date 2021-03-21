Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları yakından takip ediliyor. Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ve Yılmaz karakterine hayat veren ve geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Uğur Güneş'in aralarındaki yaş farkı ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...