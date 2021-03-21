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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…
Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları yakından takip ediliyor. Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ve Yılmaz karakterine hayat veren ve geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Uğur Güneş'in aralarındaki yaş farkı ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 12:59
Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 13:04
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız isimlerinden olan Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in aralarındaki yaş farkı hayranlarını bir hayli şaşırttı.
KADİR DOĞULU
19 NİSAN 1982
NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992
KEREM BÜRSİN
4 Haziran 1987
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993