Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek o fotoğrafı ile hayrete düşürdü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek dizide canlandırdığı Züleyha karakteri ile göz dolduruyor. Murat Ünalmış ile başrollerini paylaştığı ve atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Hilal Altınbilek ise dizinin en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor. Hilal Altınbilek estetiksiz hali? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli? araştırılıyor. Hilal Altınbilek'in ortaya çıkan o fotoğrafını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte çok konuşulan o fotoğraf...