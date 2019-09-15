Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı! İşte Hilal Altınbilek'in o halleri

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova , yeni sezonla ekranlara gelmeye hazırlanırken, Züleyha rolüyle dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek sosyal medyanın gündemi oldu. Güzel oyuncu gösterdiği oyunculukla herkesi mest ederken Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek, bu kez karakteri Züleyha dışında gündeme oldu. Hayranları Hilal Altınbilek'in özel hayatını mercek altına aldı. Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. Hilal Altınbilek sosyal medyayı salladı. İşte magazin gündeminde yer eden o fotoğraflar...