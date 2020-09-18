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Haberler Galeri Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Ölümle burun buruna gelinen o dehşet anları objektiflere böyle yansıdılar...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 16:08
Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Ölümle burun buruna gelen insanların hayretler içinde bırakan görüntüleri. Bu kadarına pes!

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Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Çin'de meydana gelen kazada tam anlamıyla bir mucize yaşandı.

Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Şans eseri kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Arabasının üzerine tanker devrilen adam korkunç kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu.

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