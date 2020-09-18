Birden cama saplandı! Ölümün kıyısında nefes kesen anlar...

Ölümle burun buruna gelinen o dehşet anları objektiflere böyle yansıdılar... Ölümle burun buruna gelen insanların hayretler içinde bırakan görüntüleri. Bu kadarına pes! Çin'de meydana gelen kazada tam anlamıyla bir mucize yaşandı. Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı. Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı. Şans eseri kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Arabasının üzerine tanker devrilen adam korkunç kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu. Kuveyt'te meydan gelen kaza sonrası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan adam sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.