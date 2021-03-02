Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

İlaç kullanan kişiler daha çok dikkat etmeli. Bitki çayları, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Hepimizin evinden eksik olmayan adaçayı, boğaz ağrısına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat hamile olan kişiler tüketirse, düşüğe bile sebep olabiliyor. Mide ağrısı için kekik veya baş ağrısı için biberiye çayı içmek istediğinizde, bu bitkilerin yüksek tansiyon ilaçlarıyla etkileşebildiğini bilmeniz gerekiyor. Alerji ve kolesterole iyi gelen ekinezya çayı da doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız, istenmeyen etkilere neden olabilir. Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelen zencefil ise kan inceltici ilaçlarla birlikte tüketilirken dikkat edilmeli. İlaç tüketenler bir uzmana danışmadan bitki çayı tüketmemeli" dedi.