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Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

Bitki çayları kimileri tarafından sevilmese sevip de tüketeni de bir hayli fazla. Diyetisyen Derya Zünbülcan, bitki çaylarının bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini, özellikle ilaçlarla etkileşime girebileceği için dikkatli olunması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu. Bergama ilçesinde, doğadan şifalı bitkiler toplayıp, satışını yapan İbrahim Özsöz de her bitkinin bir toplama zamanı olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İşte bilinçsiz bitki çayı tüketiminin yan etkileri...

Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 15:32 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 15:36
Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak amacıyla tüketilen bitki çaylarının kullanımı arttı. Fakat bazı bitkilerin çaylarını içerken, yan etkilerine maruz kalmamak için dikkat etmek gerekiyor. Bitki çaylarının sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanılırsa, sağlık açısından yararlı olduğunu belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Ancak bilinçsiz tüketildiğinde ise bir o kadar tehlikeli olabilir.

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Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

İlaç kullanan kişiler daha çok dikkat etmeli. Bitki çayları, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Hepimizin evinden eksik olmayan adaçayı, boğaz ağrısına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat hamile olan kişiler tüketirse, düşüğe bile sebep olabiliyor. Mide ağrısı için kekik veya baş ağrısı için biberiye çayı içmek istediğinizde, bu bitkilerin yüksek tansiyon ilaçlarıyla etkileşebildiğini bilmeniz gerekiyor. Alerji ve kolesterole iyi gelen ekinezya çayı da doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız, istenmeyen etkilere neden olabilir. Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelen zencefil ise kan inceltici ilaçlarla birlikte tüketilirken dikkat edilmeli. İlaç tüketenler bir uzmana danışmadan bitki çayı tüketmemeli" dedi.

Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

"Her bitki her bitkiyle karıştırılmamalı" diyen Zünbülcan, şöyle devam etti:
"Bu nedenle satın alınan karışık bitki çaylarının da içeriğine dikkat edilmeli. Bu çaylar uzman kişiler tarafından yapılmalı. Eczane ürünleri tercih edilebilir. Bitki çayı çeşitlerini kendimiz bir araya toplamamalıyız. Mutlaka bilinçsiz kullanımdan uzak kalmalıyız, sağlıkla ilgili zarar görebiliriz."

Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

'KÖK BİTKİLER KAYNATILMALI, YAPRAKLAR DEMLENMELİ'
Bitki çayının faydasını alabilmek için en önemli şeylerden birinin çayı doğru hazırlamak olduğunu aktaran Zünbülcan, "Hazırlarken hem suyunun derecesini doğru seçmek hem de hazırlama şeklini bitkinin kök veya yaprak oluşuna göre belirlemek gerekiyor. Zencefil kök olduğu için kaynatılarak tüketilmeli.

Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

Eğer adaçayı, ıhlamur gibi yaprak bitki tüketiliyorsa, ılık suda demlenerek tüketilmeli. Bu şekilde yapılırsa, her bitkinin içinde olan etken madde ortaya çıkar. Kök olanlar kaynatılırken, yaprak olanlar demlenmeli. Bitkiler 6-8 dakikadan uzun demlenmemeli" diye konuştu.

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