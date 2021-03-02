Bitki çayı tüketenler dikkat! Uzmanından yan etki uyarısı

Bitki çayları kimileri tarafından sevilmese sevip de tüketeni de bir hayli fazla. Diyetisyen Derya Zünbülcan, bitki çaylarının bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini, özellikle ilaçlarla etkileşime girebileceği için dikkatli olunması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu. Bergama ilçesinde, doğadan şifalı bitkiler toplayıp, satışını yapan İbrahim Özsöz de her bitkinin bir toplama zamanı olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İşte bilinçsiz bitki çayı tüketiminin yan etkileri...