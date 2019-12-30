Bitki çayları ile ilgili gizli tehlike!

Piyasada satılan poşet çaylar ve tek tür olarak paketlenmiş bitkisel drogların içinde böcek parçaları, kaş, kirpik gibi yabancı maddeler tespit ettiklerini belirten Dr. Nath, "Mikroskobik incelemelerde neler bulunduğunu ve doğru türün olup olmadığını tespit ediyoruz. Ne yazık ki hem poşet hem de mono drog dediğimiz tek olarak bitkilerin paketlendiği ambalajların içerisinde böcek parçaları, kaş, kirpik ve saç teli gibi çok farklı yabancı maddelere rastladık. Aynı zamanda üzerinde yazan bitkiyi bulamadığımız çok örnek oldu. Örneğin üzerinde adaçayı diyor ama içerisine başka birçok bitki karışmış durumda olabiliyor" dedi.