Bitki çayları ile ilgili gizli tehlike!

FAYDASINDAN ÇOK ZARAR VEREBİLİR

Bu tarz yabancı maddelerin insan sağlığı için yan etkilerinin olduğunu söyleyen Dr. Nath, "Bizim için en zararlı olan şey bitkisel çay veya bitkisel ürün olarak piyasaya sürülmüş şeylerin içerisinde kimyasal maddeler de çıkabiliyor. Bunu da kimyasal analizlerle ortaya çıkarabiliyoruz. Bu çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aslında bu konuda bitkisel ürünler de çok önemli. Çünkü tek bir bitkinin içinde bile yüzlerce etken madde olabiliyor. Dolayısıyla bitkisel ürün, gıda takviyesi diye satılan birçok ürünün içerisindeki maddeler kişilerin kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlarla etkileşebiliyor. Bir de içerisine bu tarz kimyasal maddeler eklenmişse o zaman çok daha ciddi risk faktörü oluşturuyor. Karaciğer ve böbrekler üzerinde çok ciddi toksik etki oluşturabilir" ifadelerini kullandı.