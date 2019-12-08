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Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş

Sinema dünyasına damgasını vurarak gişede hasılat rekorlarını kıran ünlü filmlerin, perde arkası ortaya çıktı. Milyonlarca dolar harcanarak çekilen o filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini görenler adeta küçük dilini yutuyor. İşte hem Türk sinemasına hem de Hollywood'a damgasını vuran filmlerin perde arkası.

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2019 Pazar 12:45
Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş

Tehlikeli sahneleriyle ünlü James Bond filminin perde arkası ortaya çıktı!

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Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş

İşte o sahneler böyle çekiliyor...

Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş
Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş
Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş
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