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Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş
Bizi yıllarca böyle kandırmışlar! O filmler meğer böyle çekiliyormuş
Sinema dünyasına damgasını vurarak gişede hasılat rekorlarını kıran ünlü filmlerin, perde arkası ortaya çıktı. Milyonlarca dolar harcanarak çekilen o filmlerin gerçekte nasıl çekildiğini görenler adeta küçük dilini yutuyor. İşte hem Türk sinemasına hem de Hollywood'a damgasını vuran filmlerin perde arkası.
Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 15:58
Tehlikeli sahneleriyle ünlü James Bond filminin perde arkası ortaya çıktı!
İşte o sahneler böyle çekiliyor...