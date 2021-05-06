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Haberler Galeri 'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

Denizli'nin Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edip kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtan, yapılan incelemede yalanı ortaya çıkınca gözaltına alınıp, unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanan Halil Baki Çelen'in, doğup büyüdüğü Güney Mahallesi'nde şaşkınlık yaşanıyor. Çelen'in mahalleye bazen cübbe giyip gittiği, herkesin de kendisini savcı olarak bildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:57
'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

Acıpayam ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan Halil Baki Çelen, pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, inceleme yaptı. İncelemede lise mezunu olduğu öğrenilen Baki Çelen'in Adalet Meslek Yüksekokulu'na başvurduğu ancak kazanamadığı ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

Üzerinde yapılan aramada sahte savcı kimliği de bulunan Çelen, salı günü sevk edildiği adliyede 'unvan gaspı ve evrakta sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı. Çelen'in savcı kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapıp yapmadığı tespit edilemedi.

'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

Çelen'in bazı internet sitelerinde yaptırdığı 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberlerini de sosyal medya hesaplarında paylaşarak, inandırıcılık sağladığı saptandı.

'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

'BABASI OKUMASI İÇİN TARLASINI VE İNEKLERİNİ SATTI'
Çelen'in yalanını ortaya çıkmasıyla doğup büyüdüğü Acıpayam ilçesinin Güney Mahallesi'nde şaşkınlık yaşanıyor.

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