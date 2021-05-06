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'BM savcısı' tutuklanınca mahalleli şaşkına döndü

Denizli'nin Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edip kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtan, yapılan incelemede yalanı ortaya çıkınca gözaltına alınıp, unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanan Halil Baki Çelen'in, doğup büyüdüğü Güney Mahallesi'nde şaşkınlık yaşanıyor. Çelen'in mahalleye bazen cübbe giyip gittiği, herkesin de kendisini savcı olarak bildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





